Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 18:35
18:35
Общество
Красота без жертв: плюсы, минусы и ошибки домашней восковой депиляции
18:35
Общество
Турецкие отели могут досрочно закрыться из-за нехватки туристов
18:34
Весь мир
«Сахарцы за мир» призвали к восстановлению дипломатических отношений между Алжиром и Марокко
18:34
Экономика
Google до 2030 года вложит в зеленую энергетику около 1 млрд евро
18:31
Происшествия
Обвиняемого в мошенничестве адвоката Маршани оставили под домашним арестом
18:31
Происшествия
Локализован один из очагов пожара в Мордовском заповеднике
18:30
Общество
Нужно ли кастрировать и прививать от коронавируса животных. Колонка Эдгарда Запашного
18:24
Армия
В США началось строительство нового атомного авианосца Doris Miller
18:23
Армия
Водолазы из России и Ирана заняли первое место в конкурсе «Глубина-2021» на АрМИ-2021
18:23
Происшествия
Труп без головы и рук обнаружили в лесу на севере Бурятии
Все новости

Один человек погиб и двое получили ранения в массовом ДТП на трассе под Новосибирском
Происшествия
Один человек погиб и двое получили ранения в массовом ДТП на трассе под Новосибирском
 /  Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Новосибирск, 31 августа. Водитель Audi А6 спровоцировал массовое ДТП на трассе в Новосибирской области, в котором погиб сам и пострадало еще два человека.

Автокатастрофа произошла на 40 километре автодороги Р-256 в Искитимском районе около 17:30 по местному времени. На участке, где запрещен обгон, водитель Audi А6, следовавший в сторону Барнаула, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с встречным кроссовером Subaru XV, после чего осколки Audi повредили еще три встречных автомобиля — Hyundai Solaris, Toyota Caldina и Nissan NV200.

Один человек погиб и двое получили ранения в массовом ДТП на трассе под Новосибирском
 / Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

«В результате ДТП погиб водитель Audi 1993 года рождения. Пострадали водитель и пассажир Subaru, женщина 1956 года рождения и мужчина примерно того же возраста, личность устанавливается», — рассказал ФАН Сергей Страдымов, начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

Один человек погиб и двое получили ранения в массовом ДТП на трассе под Новосибирском
 / Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области
Ранее двадцатилетний водитель Lexus GS300 не справился с управлением и совершил смертельное ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске. В аварии погибли двое его ровесников, сам водитель и еще два пассажира получили тяжелые травмы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Один человек погиб и двое получили ранения в массовом ДТП на трассе под Новосибирском
новосибирская область массовое дтп выезд на встречку
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru