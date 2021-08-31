Один человек погиб и двое получили ранения в массовом ДТП на трассе под Новосибирском

Новосибирск, 31 августа. Водитель Audi А6 спровоцировал массовое ДТП на трассе в Новосибирской области, в котором погиб сам и пострадало еще два человека.

Автокатастрофа произошла на 40 километре автодороги Р-256 в Искитимском районе около 17:30 по местному времени. На участке, где запрещен обгон, водитель Audi А6, следовавший в сторону Барнаула, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с встречным кроссовером Subaru XV, после чего осколки Audi повредили еще три встречных автомобиля — Hyundai Solaris, Toyota Caldina и Nissan NV200.

/ Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

«В результате ДТП погиб водитель Audi 1993 года рождения. Пострадали водитель и пассажир Subaru, женщина 1956 года рождения и мужчина примерно того же возраста, личность устанавливается», — рассказал ФАН Сергей Страдымов, начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

/ Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области