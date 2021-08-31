Суд арестовал ранившего пятерых человек стрелка в Новосибирске

Новосибирск, 31 августа. Суд принял решение заключить под стражу 59-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения обстрелял людей из окна квартиры.

По данным следствия, инцидент произошел 29 августа в доме на улице Лебедевского в Заельцовском районе города. Мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в людей. В результате пострадали пять человек, двое из них были доставлены в больницу.

Хулигану уже предъявили обвинение. Фигурант отказался давать показания по делу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФАН выяснил, что гражданин являлся бизнесменом и имеет задолженности. У стрелка было две компании — одна по ремонту автомашин, а вторая — по продаже стройматериалов.