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Суд арестовал ранившего пятерых человек стрелка в Новосибирске

  /   Обновлено: 31 августа 2021 14:48
Происшествия
Суд арестовал ранившего пятерых человек стрелка в Новосибирске
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Новосибирск, 31 августа. Суд принял решение заключить под стражу 59-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения обстрелял людей из окна квартиры.

По данным следствия, инцидент произошел 29 августа в доме на улице Лебедевского в Заельцовском районе города. Мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в людей. В результате пострадали пять человек, двое из них были доставлены в больницу.

Хулигану уже предъявили обвинение. Фигурант отказался давать показания по делу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФАН выяснил, что гражданин являлся бизнесменом и имеет задолженности. У стрелка было две компании — одна по ремонту автомашин, а вторая — по продаже стройматериалов.

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арест новосибирск стрелок
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