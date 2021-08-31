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Мужчина спас упавшего в воду друга во время рыбалки в Новосибирской области
Общество
Мужчина спас упавшего в воду друга во время рыбалки в Новосибирской области
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Новосибирск, 31 августа. Мужчина спас своего товарища, который выпал из лодки в воду во время рыбалки вблизи села Чернокурье под Новосибирском. Об этом рассказали очевидцы произошедшего.

Мужчины сели в надувную лодку с ящиком водки и отправились рыбачить на реку Старая Курья. Они выпили алкоголь и начали расставлять сети.

Один из рыбаков неожиданно выпал из лодки в воду. Его успел спасти друг — он вытащил пострадавшего на берег. Однако после спасения мужчина куда-то пропал.

Правоохранители приехали на место инцидента и начали искать в округе потерявшегося рыбака. Позже выяснилось, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал во вторую лодку, которая стояла на берегу, и заплыл на ней в камыши.

Специалисты провели операцию по спасению двух собак, которые провалились в заброшенный подвал, сообщал ФАН. Животные не пострадали. Они просидели в ловушке почти сутки.

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