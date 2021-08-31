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Пьяный новосибирец погиб под колесами поезда
Происшествия
Пьяный новосибирец погиб под колесами поезда
 /  Пресс-служба управления на транспорте МВД России по Новосибирской области.

Новосибирск, 31 августа. Пьяный новосибирец попал под пассажирский поезд между станциями Мочище и Иня-Восточная.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел на железной дороге накануне вечером. По данным транспортных полицейских, погибший 55-летний мужчина находился в алкогольном опьянении и шел вдоль железнодорожных путей, пытаясь сократить путь домой. Во время приближения поезда мужчина потерял равновесие и упал прямо на рельсы. Машинист применил экстренное торможение, но тяжелый состав смял человека.

«Несмотря на сигналы приближающегося пассажирского поезда, мужчина не отошел на безопасное расстояние и продолжал движение, а затем потерял равновесие и упал. Машинист применил экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте», — прокомментировали инцидент в управлении на транспорте МВД России по Новосибирской области.

В транспортной полиции напоминают, что безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считаются пять и более метров до ближайшего рельса. 

Ранее грузовой поезд сбил насмерть пожилую дачницу в Коченевском районе. Женщина катила хозяйственную тележку и зацепилась за рельсы одним ее колесом, это промедление стоило ей жизни.

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смерть поезд новосибирская область
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