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Руководитель новосибирского дивизиона «Мираторга» арестован по подозрению в коррупции
Происшествия
Руководитель новосибирского дивизиона «Мираторга» арестован по подозрению в коррупции
pixabay.com  / 

Новосибирск, 31 августа. По подозрению в коррупции задержан руководитель Новосибирского дивизиона компании ООО «ТК Мираторг» Алексей Курдюков, сообщает пресс-служба компании.

По данным собственной службы безопасности «Мираторга», Курдюков вымогал деньги с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. Он просил у руководителей компаний-контрагентов передавать ему суммы в 3% от месячного оборота.

«По данному факту СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ. В отношении Курдюкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в пресс-службе «Мираторга».

Агрохолдинг является ведущим производителем и поставщиком мяса на российском рынке.

Ранее Краснозерский районный суд Новосибирской области продлил срок содержания под стражей до 25 сентября обвиняемому в мужеложстве с ребенком и педофилии Максиму Захарову, бывшему помощнику депутата Законодательного собрания региона.

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коррупция арест новосибирск
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