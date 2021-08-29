Полиция установила причину стрельбы из окон квартиры в Новосибирске

Новосибирск, 29 августа. Житель Новосибирска, который ранил пятерых человек из ружья, объяснил свой поступок. По его словам, он целился в двух мужчин, а попал случайно в прохожих.

Как стало известно ФАН, мужчина стрелял из гладкоствольного ружья Иж, которое было официально зарегистрировано.

На допросе подозреваемый заявил, что он увидел под окнами двух мужчин, употребляющих алкоголь, и попытался их прогнать. Попытка обернулась провалом, и он отправился за ружьем, чтобы отомстить. Поскольку мужчина был пьян, то попасть в обидчиков не смог, зато ранил пятерых прохожих.

Инцидент произошел на третьем этаже дома №1б на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска. Хозяин квартиры взял охотничье ружье и стал стрелять с балкона по людям во дворе. В результате инцидента пострадали пять человек. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Он стал фигурантом уголовного дела. Решается вопрос о мере пресечения.