ФАН выяснил личность новосибирского стрелка

Новосибирск, 29 августа. Полицейские установили личность мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по прохожим из окна многоэтажного дома на улице Лебедевского в Новосибирске.

Нарушителем оказался 59-летний Владимир Б., который долгое время находился в запое. Под окнами своего дома он заметил двух неизвестных, которые распивали алкогольные напитки, и попытался их прогнать. Мужчины уходить отказались.

Тогда разъяренный новосибирец взял гладкоствольное ружье, которое на него официально зарегистрировано, и открыл по обидчикам огонь. Но из-за нетрезвого состояния в оппонентов он не попал, а ранил случайных прохожих, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

В результате инцидента пострадали пять человек, двое из них доставлены в больницу. В настоящее время преступник задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.