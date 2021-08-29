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Устроивший пальбу из окон квартиры житель Новосибирска задержан полицией

  /   Обновлено: 29 августа 2021 18:46
Происшествия
Устроивший пальбу из окон квартиры житель Новосибирска задержан полицией
pixabay.com

Новосибирск, 29 августа. Новосибирские правоохранители задержали пьяного любителя стрельбы из окон. Сейчас дебошир дает показания в полиции.

Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, инцидент произошел на улице Лебедевского в Заельцовском районе. Пьяный мужчина из хулиганских побуждений стал беспорядочно стрелять из охотничьего оружия в граждан, которые в этот момент находились на придомовой территории.

В результате инцидента пострадали пять человек. Двоим из них понадобилась медицинская помощь.

В Москве мужчина погиб во время посиделок с друзьями от выстрела из охотничьего ружья. Трагедия произошла на Хабаровской улице.

 

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