Пять человек пострадали при стрельбе из окон квартиры в Новосибирске

Новосибирск, 29 августа. Житель Новосибирска открыл стрельбу из окон многоэтажного жилого дома. Из-за его действий пострадали пять человек, двое из которых доставлены в больницу.

Инцидент произошел 29 августа около 17:00 по местному времени (13:00 по Москве). Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из окон квартиры, расположенной в доме 1б на улице Лебедевского в Заельцовском районе, уточнила пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области. Огонь велся с третьего этажа.

«Подозреваемый <...> из окна собственной квартиры из хулиганских побуждений произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории», — говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске случилось другое неприятное происшествие: шестеро злоумышленников напали на влюбленную пару. Преступники избили мужчину и женщину, наблюдавших за звездами.