Три человека погибли при столкновении легковушки с бетонным забором в Новосибирске

Новосибирск, 28 августа. Дорожный инцидент произошел в Дзержинском районе ранним утром. Легковой автомобиль протаранил бетонную стену. На месте ДТП скончались три человека.

По предварительной информации, машина ВАЗ 2114 передвигалась по улице Полякова и совершила наезд на угол здания. В этот момент в легковушке находилась компания молодых людей.

В результате столкновения погибли двое молодых людей в возрасте 20 лет и 17-летняя девушка. Еще одного пассажира увезли в больницу. О характере его травм и состоянии пока ничего не известно. Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП. Личности погибших устанавливаются.

Ранее пять автомобилей столкнулись в Шоссейном проезде в Москве. Двух человек госпитализировали с травмами, сообщало РИАМО.