Водители с битами устроили драку на улице Ватутина в Новосибирске

Новосибирск, 28 августа. Автомобилисты не поделили дорогу и подрались на улице Ватутина. В ходе конфликта повреждения получил автомобиль.

По словам очевидцев, один из водителей остановился, вышел из салона и подошел к оппоненту, который остался сидеть за рулем своего авто. Перепалка обернулась дракой.

Свидетели отмечают, у злоумышленника в рука оказалась бита, которой он воспользовался, чтобы «наказать» обидчика. Чем закончился конфликт, не сообщается, но одна из машин получила повреждения.

Тем временем камера в вагоне метрополитена засняла драку москвичей с родителями ребенка-аутиста. Обе стороны написали в полицейских участках встречные заявления.