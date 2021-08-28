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Водители с битами устроили драку на улице Ватутина в Новосибирске
Происшествия
Водители с битами устроили драку на улице Ватутина в Новосибирске
 /  pixabay.com

Новосибирск, 28 августа. Автомобилисты не поделили дорогу и подрались на улице Ватутина. В ходе конфликта повреждения получил автомобиль.

По словам очевидцев, один из водителей остановился, вышел из салона и подошел к оппоненту, который остался сидеть за рулем своего авто. Перепалка обернулась дракой.

Свидетели отмечают, у злоумышленника в рука оказалась бита, которой он воспользовался, чтобы «наказать» обидчика. Чем закончился конфликт, не сообщается, но одна из машин получила повреждения.

Тем временем камера в вагоне метрополитена засняла драку москвичей с родителями ребенка-аутиста. Обе стороны написали в полицейских участках встречные заявления.

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