Водитель фургона погиб в ДТП с КАМАЗом на полевой дороге в Новосибирской области

Новосибирск, 28 августа. 61-летний водитель «УАЗа» погиб в дорожной аварии с грузовиком в Коченевском районе.

Смертельное ДТП произошло на полевой дороге между Барабинском и селом Поваренка Коченевского района в 12:20 по местному времени. Вблизи одного из поворотов лоб в лоб столкнулись встречные КАМАЗ и УАЗ. «Буханке» удар пришелся в лобовую часть со стороны водителя. Кабину с мужчиной внутри буквально разорвало на части. От полученных травм он погиб на месте.

«В результате ДТП водитель «УАЗа» получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства автопроисшествия, по результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в Госавтоинспекции региона.

/ Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

За рулем КАМАЗа находился молодой водитель 1995 года рождения, в результате аварии он не пострадал. Установлено, что в момент происшествия мужчина был трезв.

Ранее в страшном ночном ДТП погибло три человека, включая 17-летнюю девушку. Компания молодых людей разбилась на ВАЗ-2114, въехав в забор в Дзержинском районе. Четвертый пассажир выжил, его госпитализировали на скорой.