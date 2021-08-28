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Тело без вести пропавшего подростка нашли в реке в Новосибирске
Происшествия
Тело без вести пропавшего подростка нашли в реке в Новосибирске
 /  СУ СК России по Новосибирской области

Новосибирск, 28 августа. Тело без вести пропавшего 14-летнего школьника из Первомайского района нашли утопленным в реке в центре Новосибирска.

Подростка обнаружили в ходе поисковых мероприятий в реке Оби на территории Железнодорожного района. Как отмечают следователи, признаки насильственной смерти на теле пропавшего ребенка отсутствовали. По факту случившегося проводится проверка.

«С целью выяснения причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — прокомментировали в СУ СК России по Новосибирской области.

Об исчезновения мальчика родственники сообщили в полицию еще четверо суток назад, 24 августа.

Ранее трехлетний ребенок получил смертельные ранения под косилкой трактора в Новосибирской области. Он попал под сельскохозяйственную машину во время скашивания травы на придорожной территории в городе Карасуке.

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новосибирск подросток утонул ребенок
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