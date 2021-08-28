Три человека погибли в страшном ночном ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 28 августа. Трое человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли в ДТП в Дзержинском районе Новосибирска, сообщает региональный главк ГИБДД.

Инцидент произошел в субботу около 05:30 (01:30 по Москве). Неустановленный водитель, двигаясь на ВАЗ-2114 по улице Полякова в сторону проспекта Дзержинского, наехал на препятствие.

Двое неустановленных молодых людей в возрасте около 20 лет и девушка 17 лет получили травмы, которые несовместимы с жизнью. Они находились в салоне отечественного автомобиля.

Травмы в результате инцидента получил один молодой человек. Его доставили в медучреждение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.