Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 05:20
05:19
Армия
Оснащенный двигателями боевой экзоскелет создали в России
05:05
Армия
США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане
05:03
Происшествия
Три человека погибли в страшном ночном ДТП в Новосибирске
04:55
Общество
Доктор Мясников посоветовал пить красное вино после COVID-19
04:37
Общество
Россиянам назвали способы защиты от перевыпуска сим-карты мошенниками
04:35
Политика
Глава МИД Украины похвастался, что может испортить жизнь Поклонской
04:21
Общество
Коронавирус впервые выявили у оленей в США
04:17
Общество
Долгое восстановление обоняния после COVID-19 наблюдается у молодых женщин
04:00
Общество
«Таврида» стала спасением для Крыма: туристы оценили качество дорог на полуострове
03:58
Общество
Врач Жегалина развенчала миф об усиливающих иммунитет препаратах
Все новости

Три человека погибли в страшном ночном ДТП в Новосибирске
Происшествия
Три человека погибли в страшном ночном ДТП в Новосибирске
Невские Новости  /  Александра Лашко

Новосибирск, 28 августа. Трое человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли в ДТП в Дзержинском районе Новосибирска, сообщает региональный главк ГИБДД.

Инцидент произошел в субботу около 05:30 (01:30 по Москве). Неустановленный водитель, двигаясь на ВАЗ-2114 по улице Полякова в сторону проспекта Дзержинского, наехал на препятствие.

Двое неустановленных молодых людей в возрасте около 20 лет и девушка 17 лет получили травмы, которые несовместимы с жизнью. Они находились в салоне отечественного автомобиля.

Травмы в результате инцидента получил один молодой человек. Его доставили в медучреждение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Три человека погибли в страшном ночном ДТП в Новосибирске
дтп новосибирск дзержинский район
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru