Персонал аэропорта Толмачево эвакуировали из-за муляжа гранаты

Новосибирск, 27 августа. Из почтового терминала аэропорта Толмачево из-за угрозы взрыва эвакуировали весь персонал.

Как стало известно ФАН, эвакуация людей произведена из терминала «Почты России» после обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство. На место выехала группа разминирования Росгвардии и установила, что в здании находился муляж ручной гранаты.

«На место обнаружения подозрительного предмета выезжали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Новосибирской области, которые идентифицировали предмет как муляж ручной гранаты, не представляющий опасности для окружающих», — рассказали ФАН в пресс-службе Росгвардии по региону.

В АО «Почта России» ФАН рассказали, что подозрительный предмет находился в одной из посылок, его обнаружили во время проверки на специальном досмотровом оборудовании. Инцидент не сказался на обработке почты.

«Все посылки, попадающие в наши сортировочные центры, проходят проверку с использованием специализированного досмотрового оборудования. Если содержимое какой-то посылки вызывает подозрения у службы безопасности, по регламенту мы эвакуируем сотрудников центра. Сегодня в новосибирском логистическом почтовом центре произошла именно такая ситуация. Мы оперативно вызвали сотрудников специальной службы и возобновили работу, как только получили от них разрешение», — рассказала ФАН представитель компании Галина Гордеенко.

Ранее 250 медицинских работников и пациентов Бердской центральной городской больницы экстренно эвакуировали из здания из-за задымления на первом этаже больницы. Причиной ЧП стало возгорание в электрощитке в подвальном помещении. Огонь ликвидирован. Никто не пострадал.