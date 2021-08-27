Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 15:43
15:43
Весь мир
Премьер Ливии покинет страну перед важным для правительства заседанием парламента
15:41
Политика
МИД России знает о взаимодействии спецслужб Великобритании с российскими СМИ
15:40
Происшествия
Пламя охватило здание общежития в Новой Москве
15:38
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал тиктокера за съемки роликов в полицейской форме
15:34
Политика
Отказ премьера Суги ехать на ВЭФ в Россию возмутил японцев
15:33
Экономика
Экономист Делягин растолковал предложение депутата Арефьева отказаться от МРОТ
15:32
Общество
Срок действия виз для родственников граждан на территории России увеличат до года
15:30
Видео
Заместитель генерального директора WorldSkills Russia оценил старт чемпионата
15:28
Армия
Выставка военно-технического форума «Армия-2021» открылась в Краснодаре
15:26
Общество
Поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку на Кубани
Все новости

Персонал аэропорта Толмачево эвакуировали из-за муляжа гранаты

  /   Обновлено: 27 августа 2021 15:27
Происшествия
Персонал аэропорта Толмачево эвакуировали из-за муляжа гранаты
wikipedia.org  /  Gleb Osokin

Новосибирск, 27 августа. Из почтового терминала аэропорта Толмачево из-за угрозы взрыва эвакуировали весь персонал.

Как стало известно ФАН, эвакуация людей произведена из терминала «Почты России» после обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство. На место выехала группа разминирования Росгвардии и установила, что в здании находился муляж ручной гранаты.

«На место обнаружения подозрительного предмета выезжали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Новосибирской области, которые идентифицировали предмет как муляж ручной гранаты, не представляющий опасности для окружающих», — рассказали ФАН в пресс-службе Росгвардии по региону.

В АО «Почта России» ФАН рассказали, что подозрительный предмет находился в одной из посылок, его обнаружили во время проверки на специальном досмотровом оборудовании. Инцидент не сказался на обработке почты.

«Все посылки, попадающие в наши сортировочные центры, проходят проверку с использованием специализированного досмотрового оборудования. Если содержимое какой-то посылки вызывает подозрения у службы безопасности, по регламенту мы эвакуируем сотрудников центра. Сегодня в новосибирском логистическом почтовом центре произошла именно такая ситуация. Мы оперативно вызвали сотрудников специальной службы и возобновили работу, как только получили от них разрешение», — рассказала ФАН представитель компании Галина Гордеенко.

Ранее 250 медицинских работников и пациентов Бердской центральной городской больницы экстренно эвакуировали из здания из-за задымления на первом этаже больницы. Причиной ЧП стало возгорание в электрощитке в подвальном помещении. Огонь ликвидирован. Никто не пострадал.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Персонал аэропорта Толмачево эвакуировали из-за муляжа гранаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru