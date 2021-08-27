В Новосибирске поймали банду грабителей

Новосибирск, 27 августа. Новосибирская полиция задержала участников разбойного нападения на жителя Новосибирской области.

По данным полиции, организованная банда двух родственников в возрасте 39 и 33 лет действовала в селе Ленинском Новосибирского района. В вечернее время 9 февраля они совершили разбойное нападение на коттедж местного жителя, устроив ему засаду на дороге. Братья инсценировали поломку автомобиля, перегородив проезжую часть, и, дождавшись, когда жертва выйдет из машины, избили мужчину, затем, угрожая газовым баллончиком, заставили привезти к себе домой, где в присутствии жены и маленького ребенка вынесли из дома дорогостоящую технику на 900 тыс. рублей.

«Мужчины были осведомлены, что потерпевший имеет хороший доход и проживает в коттедже на окраине отдаленного строящегося микрорайона, рядом с которым больше нет домов. Фигуранты тщательно готовились к преступлению и почти не оставили следов — изучили распорядок дня членов семьи, приобрели черные балаклавы и перчатки», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по региону.

В ведомстве установили, что оба подозреваемых ранее не были судимы, жили на доход от временных заработков. Во время обыска у них обнаружены и изъяты одежда, в которой было совершено разбойное нападение, четыре сотовых телефона, три газовых баллончика и автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с места преступления.

В настоящее время фигуранты заключены под стражу.

Ранее в суд передали материалы уголовного дела в отношении двух 27-летних жителей Новосибирска, их подозревают в наркоторговле и убийстве своего 25-летнего сообщника, с которым они не поделили прибыль от незаконной деятельности по обороту наркотических веществ.