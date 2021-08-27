Дольщики многострадального долгостроя в Новосибирске получили ключи от квартир

Новосибирск, 27 августа. Проблемный многоквартирный дом на улице Декабристов ввела в эксплуатацию мэрия города Новосибирска.

Долгожданные квартиры получили 134 семьи, вложившиеся в строительство в 2007 году. Дольщики попали в сложную ситуацию после банкротства застройщика ЗАО «СКИМС». Достраивался объект силами жилищно-строительного кооператива «Д-10».

На решение проблем с долгостроем на Декабристов, 10 стр. администрация города потратила 81,915 млн рублей, инвестировав в строительство 60 млн рублей, остальные средства ушли на оплату технологического присоединения дома к инженерным сетям, приобретение, установку лифтов и благоустройство территории. Также для завершения строительства были собраны паевые взносы с дольщиков — по 7 тысяч рублей с каждого квадратного метра.

В мэрии отмечают, это уже пятый долгострой, введенный в эксплуатацию в этом году, на финальной стадии еще три дома. Всего в Новосибирске насчитывается свыше 50 проблемных объектов жилого строительства.

Ранее правительство Новосибирской области приняло новый порядок помощи обманутым дольщикам. Новый регламент закреплен в постановлении правительства региона № 160-п.