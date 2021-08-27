Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 12:33
12:31
Спорт
Российские шпажистки выиграли бронзу на Паралимпиаде в Токио
12:28
Экономика
Первый электрический кроссовер Volvo появится в России через год
12:26
Общество
Вокалист Kiss Пол Стэнли заразился COVID-19
12:23
Политика
Финский политолог призвал создать свободную Новороссию со столицей в Одессе
12:22
Происшествия
Мать истощенной девочки из Подмосковья приговорили к трем годам колонии
12:20
Спорт
«Манчестер Сити» готов купить Роналду за 30 миллионов евро
12:20
Армия
Шойгу и глава Татарстана заложили первый камень нового военного госпиталя в Казани
12:16
Происшествия
Жертвами взрывов в воинской части Казахстана стали девять человек
12:14
Экономика
Кинопроектор с функцией шифрования фильмов представят в Петербурге
12:14
Весь мир
Турки — на выход: талибы изгоняют последних представителей НАТО из Афганистана
Все новости

Дольщики многострадального долгостроя в Новосибирске получили ключи от квартир
Общество
Дольщики многострадального долгостроя в Новосибирске получили ключи от квартир
pexels.com  /  Karolina Grabowska

Новосибирск, 27 августа. Проблемный многоквартирный дом на улице Декабристов ввела в эксплуатацию мэрия города Новосибирска.

Долгожданные квартиры получили 134 семьи, вложившиеся в строительство в 2007 году. Дольщики попали в сложную ситуацию после банкротства застройщика ЗАО «СКИМС». Достраивался объект силами жилищно-строительного кооператива «Д-10».

На решение проблем с долгостроем на Декабристов, 10 стр. администрация города потратила 81,915 млн рублей, инвестировав в строительство 60 млн рублей, остальные средства ушли на оплату технологического присоединения дома к инженерным сетям, приобретение, установку лифтов и благоустройство территории. Также для завершения строительства были собраны паевые взносы с дольщиков — по 7 тысяч рублей с каждого квадратного метра.

В мэрии отмечают, это уже пятый долгострой, введенный в эксплуатацию в этом году, на финальной стадии еще три дома. Всего в Новосибирске насчитывается свыше 50 проблемных объектов жилого строительства.

Ранее правительство Новосибирской области приняло новый порядок помощи обманутым дольщикам. Новый регламент закреплен в постановлении правительства региона № 160-п.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дольщики многострадального долгостроя в Новосибирске получили ключи от квартир
новосибирск долгострой обманутые дольщики новоселье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru