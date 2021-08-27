Сотни пациентов эвакуировали из больницы в Новосибирской области из-за пожара

Новосибирск, 27 августа. Медики и пациенты Бердской центральной городской больницы экстренно эвакуированы из здания из-за задымления на первом этаже больницы.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, ЧП в поликлинике произошло в 08:21 по местному времени. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательного подразделения обнаружили очаг возгорания в подвальном помещении — воспламенился электрощиток.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений из окон первого этажа здания шел дым. В ходе разведки установлено, что горел электрощиток в подвальном посещении на площади 1 кв.м. Через 11 минут после прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. По оперативной информации, из здания медицинского учреждения самостоятельно эвакуировались 250 человек, пострадавших нет», — сообщили ФАН в чрезвычайном ведомстве.

/ Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

На ликвидацию происшествия прибыло 11 единиц техники и 39 спасателей.

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