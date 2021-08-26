ГИБДД Новосибирска выяснила причину столкновения микроавтобуса с грузовиком

Новосибирск, 26 августа. Водитель микроавтобуса Ford Transit нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу в запрещенном месте. Об этом сообщили в новосибирском ГИБДД.

Микроавтобус с десятью пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes. Инцидент произошел на Гусинобродском шоссе Новосибирска.

«Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, не выполнив действие дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся в Кемерово», — говорится в сообщении.

Четверых из шести пострадавших госпитализировали. В тяжелом состоянии находятся 58-летняя и 17-летняя пассажирки микроавтобуса. Водителя Ford Transit пришлось доставать из искореженного транспортного средства с помощью гидравлического инструмента. Мужчину доставили в больницу с переломами ног.

Врач местной станции скорой помощи Ирина Большакова ранее сообщала, что в больницу после ДТП в Дзержинском районе Новосибирска были доставлены три мужчины, три женщины и 17-летняя девушка. Госпитализация понадобилась шестерым из них.