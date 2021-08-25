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В Новосибирске насильник ответит в суде за совращение несовершеннолетних

  /   Обновлено: 25 августа 2021 12:48
Происшествия
В Новосибирске насильник ответит в суде за совращение несовершеннолетних
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Новосибирск, 25 августа. Правоохранители Новосибирской области возбудили в отношении местного жителя уголовное дело. Мужчина подозревается в совращении несовершеннолетних.

Согласно данным следствия, 58-летний житель Новосибирска надругался над девятилетними девочками. Мужчина демонстрировал из окна квартиры в Советском районе проходящим на улице детям половые органы. О произошедшем девочки рассказали своим родителям, которые в дальнейшем обратились в полицию.

Правоохранители задержали злоумышленника, однако позже мужчину госпитализировали с гипертоническим кризом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 132 ч. 4 п. «б» «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста».

В Кемеровской области 25-летний местный житель избил и изнасиловал свою знакомую. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщал A42.RU.

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