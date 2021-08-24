Водитель Lexus RX 300 въехал в витрину супермаркета в Новосибирске

Новосибирск, 24 августа. Кроссовер Lexus RX 300 пробил стеклянную витрину супермаркета «Пятерочка» в Кировском районе.

Как стало известно ФАН, за рулем находился 66-летний мужчина. По его словам, у автомобиля заклинило педаль газа. Никто из посетителей не пострадал. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«По предварительной информации, в 21:40 по местному времени мужчина 1955 года рождения на автомобиле Lexus двигался по территории здания 15/2 по улице Виктора Уса, и в пути следования, со слов водителя, заклинило педаль газа, и он въехал в раздвижные двери магазина. Пострадавших нет. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции региона.

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