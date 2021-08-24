Новосибирск, 24 августа. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автозаправочной станции в Искитимском районе.

Нетрезвый водитель Toyota Harrier потерял контроль над дорожной ситуацией после касательного столкновения с попутным автомобилем и влетел в топливозаправочную станцию на 77 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

«Сегодня около 10:45 по местному времени 32-летний житель поселка Керамкомбинат Искитимского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения (освидетельствование производилось на месте, алкоголь в выдыхаемом воздухе — 792 мг/л), двигался на автомобиле Toyota Harrier и совершил касательное столкновение с попутным автомобилем Toyota Corolla под управлением 28-летнего мужчины. Далее водитель автомобиля Toyota Harrier совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на топливозаправочную колонку АЗС», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В результате столкновения с бензоколонкой виновник аварии получил различные травмы. Момент аварии попал на камеру наружного наблюдения.

На ликвидацию последствий прибыли сотрудники МЧС, однако их помощь не потребовалась, возгорания не произошло.

Ранее три человека пострадали после ночного ДТП в центре Новосибирска. Легковой автомобиль Honda Integra с водителем и двумя пассажирами на высокой скорости въехал в бетонную лестницу и перевернулся.