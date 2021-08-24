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Убийцы продавца авто в Бердске получили почти 40 лет колонии на двоих

  /   Обновлено: 24 августа 2021 16:30
Происшествия
Убийцы продавца авто в Бердске получили почти 40 лет колонии на двоих
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Новосибирск, 24 августа. Суд назначил одному из убийц продавца автомобилей в Бердске наказание в виде 18 лет лишения свободы, его сообщник пробудет в колонии строгого режима 21 год.

Кроме того, злоумышленников обязали выплатить 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Следствие выяснило, что фигуранты дела решили убивать продавцов машин, чтобы в дальнейшем продавать их транспортные средства. Зимой в 2019 году они организовали встречу с женщиной, которая приехала к ним на Peugeot, чтобы его продать, взяв с собой документы. Ее задушили и обворовали. Машину погибшей продали в Кемеровской области.

Еще один труп мужчины с ножевыми ранениями обнаружили у моста в центре Москвы, сообщало РИАМО.

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