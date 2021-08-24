В Новосибирске жестоко избили наблюдавших за звездами возлюбленных

Новосибирск, 24 августа. Полиция города разыскивает шестерых злоумышленников, которые напали на пару, наблюдавшую за звездами.

Согласно данным правоохранителей, конфликт произошел на Ключ-Камышенском плато. Влюбленные вышли в лес недалеко от дома с телескопом, чтобы понаблюдать за звездами.

«И вдруг появилась эта компания на машине: их было человек шесть, причем среди них была и девушка. Она сидела в машине и что-то кричала», — рассказала пострадавшая.

Злоумышленники дважды наехали на женщину, затем повалили пару на землю и начали жестоко избивать, угрожая пистолетом. По словам потерпевшей, агрессоры остановились только после того, как она начала громко звать на помощь. Она предполагает, что это были «закладчики», которых часто видят местные жители, а пара стала свидетелем чего-то криминального.

Медики диагностировали у жертв сильные ушибы, а также кровоподтеки на теле и лице. Девушке почти выбили два зуба. В данный момент правоохранители проводят проверку. Преступники разыскиваются.

От сильных побоев пострадала и пациентка психиатрической лечебницы в Ярославле. Теперь избившим ее врачам грозит увольнение.