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Аномальная жара пришла в Новосибирскую область до конца рабочей недели
Общество
Аномальная жара пришла в Новосибирскую область до конца рабочей недели
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Новосибирск, 24 августа. Аномально жаркая погода установилась в Новосибирской области до конца рабочей недели.

Экстренное предупреждение сделали в региональном ГУ МЧС России. По данным ведомства, столбик термометра поднимется выше +30 градусов и продержится на высоком уровне на протяжении четырех дней, в период с 24 по 27 августа.

«На юго-западе региона ожидается пожароопасность 4 класса горимости. В связи с этим есть риск возникновения очагов природных пожаров», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Специалисты рекомендуют жителям укрываться от солнца, пить больше воды, носить светлую одежду и головные уборы.

Ранее ученые заявили о надвигающихся погодных аномалиях из-за изменения климата. По данным исследователей, частые волны рекордно знойной погоды в ближайшие пятьдесят лет будут испытывать жители большей части Европы, Азии и США.

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