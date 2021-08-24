Девятилетняя школьница сломала позвоночник на батуте под Новосибирском

Новосибирск, 24 августа. Девятилетняя девочка получила перелом позвоночника, прыгая на уличном батуте в Краснообске.

Несчастный случай произошел на территории спортивного комплекса «Армада». По факту происшествия прокуратура Новосибирского района начала проверку. В ведомстве предполагают, администрация учреждения не проследила за безопасностью детей.

«Прокуратура оценит законность оказания услуг, соблюдение прав ребенка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В больнице пострадавшему ребенку поставили диагноз «компрессионный перелом позвонка».

Ранее региональный СК начал проверку инцидента о причинении телесных повреждений десятилетнему мальчику в результате конфликта с сотрудницей салона красоты. Девушка схватила ребенка и затащила его по ступенькам в помещение. В результате инцидента мальчик был госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника.