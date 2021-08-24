Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 11:03
11:00
Экономика
Министерства будут работать над снижением перевозочных цен в России
10:59
Происшествия
Делом о сбитой электросамокатом девочке в Сочи занялся Следственный комитет
10:54
Армия
Sohu: российский «Аллигатор» с новой ракетой превратит танки Запада в металлолом
10:51
Армия
Свыше 60 подмосковных предприятий приняли участие в форуме «Армия-2021»
10:50
Экономика
Технические сбои в работе «Яндекса» зафиксированы пользователями
10:49
Общество
Россиянам с ВИЧ объяснили правила вакцинации от COVID-19
10:47
Политика
Пашинян назвал стратегический союз с РФ одним из главных факторов безопасности Армении
10:46
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту осквернения мемориала героям ВОВ в Кузбассе
10:45
Общество
Власти Петербурга смягчают ограничения по коронавирусу
10:42
Россия
Работу тяжелой огнеметной системы пермских заводов показали на форуме «Армия – 2021»
Все новости

Девятилетняя школьница сломала позвоночник на батуте под Новосибирском
Происшествия
Девятилетняя школьница сломала позвоночник на батуте под Новосибирском
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Новосибирск, 24 августа. Девятилетняя девочка получила перелом позвоночника, прыгая на уличном батуте в Краснообске.

Несчастный случай произошел на территории спортивного комплекса «Армада». По факту происшествия прокуратура Новосибирского района начала проверку. В ведомстве предполагают, администрация учреждения не проследила за безопасностью детей.

«Прокуратура оценит законность оказания услуг, соблюдение прав ребенка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В больнице пострадавшему ребенку поставили диагноз «компрессионный перелом позвонка».

Ранее региональный СК начал проверку инцидента о причинении телесных повреждений десятилетнему мальчику в результате конфликта с сотрудницей салона красоты. Девушка схватила ребенка и затащила его по ступенькам в помещение. В результате инцидента мальчик был госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Девятилетняя школьница сломала позвоночник на батуте под Новосибирском
школьница травма новосибирская область батут
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru