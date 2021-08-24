Тело гражданина Германии нашли под мостом в Новосибирске

Новосибирк, 24 августа. Сотрудники правоохранительных органов установили причины гибели 59-летнего мужчины. Его тело было обнаружено под мостом у площади инженера Будагова.

Следователи сообщили, что на теле погибшего отсутствовали следы насильственной смерти. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила, что происшествие не носило криминальный характер.

Выяснилось, что погибший приехал в Россию несколько дней назад и остановился у родственников. По факту смерти проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Расчлененное тело жительницы Кузбасса ранее было обнаружено в одной из квартир Москвы, сообщал портал A42.RU. Предполагаемый убийца также найден мертвым.