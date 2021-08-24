Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 11:03
11:00
Экономика
Министерства будут работать над снижением перевозочных цен в России
10:59
Происшествия
Делом о сбитой электросамокатом девочке в Сочи занялся Следственный комитет
10:54
Армия
Sohu: российский «Аллигатор» с новой ракетой превратит танки Запада в металлолом
10:51
Армия
Свыше 60 подмосковных предприятий приняли участие в форуме «Армия-2021»
10:50
Экономика
Технические сбои в работе «Яндекса» зафиксированы пользователями
10:49
Общество
Россиянам с ВИЧ объяснили правила вакцинации от COVID-19
10:47
Политика
Пашинян назвал стратегический союз с РФ одним из главных факторов безопасности Армении
10:46
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту осквернения мемориала героям ВОВ в Кузбассе
10:45
Общество
Власти Петербурга смягчают ограничения по коронавирусу
10:42
Россия
Работу тяжелой огнеметной системы пермских заводов показали на форуме «Армия – 2021»
Все новости

Тело гражданина Германии нашли под мостом в Новосибирске

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:13
Происшествия
Тело гражданина Германии нашли под мостом в Новосибирске
Пресс-центр  /  Группы ВИС

Новосибирк, 24 августа. Сотрудники правоохранительных органов установили причины гибели 59-летнего мужчины. Его тело было обнаружено под мостом у площади инженера Будагова.

Следователи сообщили, что на теле погибшего отсутствовали следы насильственной смерти. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила, что происшествие не носило криминальный характер.

Выяснилось, что погибший приехал в Россию несколько дней назад и остановился у родственников. По факту смерти проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Расчлененное тело жительницы Кузбасса ранее было обнаружено в одной из квартир Москвы, сообщал портал A42.RU. Предполагаемый убийца также найден мертвым.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Тело гражданина Германии нашли под мостом в Новосибирске
германия мужчина умер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru