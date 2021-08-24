Двое жителей Новосибирска пойдут под суд за убийство подельника и наркоторговлю

Новосибирск, 24 августа. Двое 27-летних жителей Новосибирска предстанут перед судом за наркоторговлю и убийство своего сообщника.

По данным следствия, криминальная группа работала на территории Ленинского района города, в нее входило трое местных жителей 27 и 25 лет. В мае 2020 года между участниками банды возникли разногласия по обороту наркотиков, и младшего партнера убили в гараже на улице Широкой в Ленинском районе, где наркоторговцы хранили свой товар.

Против обвиняемых следствие располагает доказательствами убийства и двух покушений на сбыт наркотических средств в крупном размере посредством использования Сети. Кроме этого во время обыска у одного из задержанных обнаружено оружие и наркотические средства для личного употребления.

«Следователем двум фигурантам по делу предъявлено обвинение. Уголовное дело вместе с утвержденным заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее новосибирская полиция задержала двух жителей Бурятии по подозрению в сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размере на территории четырех регионов страны. В преступлении оказались замешаны двое родственников — 30-летняя женщина и 25-летний мужчина.