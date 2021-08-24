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Стена аварийного здания школы обрушилась в Новосибирске
Происшествия
Стена аварийного здания школы обрушилась в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 24 августа. Обрушение стены хозяйственного здания произошло на территории закрытой школы №57 в Дзержинском районе.

По сообщению ГУ МЧС России по Новосибирской области, стена одноэтажного кирпичного строения рухнула 23 августа в 21:59 по местному времени. ЧП произошло в хозяйственном блоке, никто не пострадал. Спасатели МАСС продолжают разбирать завалы.

«Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия были отправлены оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, силы и средства пожарно-спасательных подразделений, муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска (МАСС) и администрации Дзержинского района. Всего привлечены к ликвидации последствий обрушения 22 человека, 7 единиц техники, из них от МЧС России — 11 человек и 3 единицы техники», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Площадь разрушений составила порядка 30 квадратных метров. В июле в здании обрушилась кровля.

Стена аварийного здания школы обрушилась в Новосибирске
 / Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Образовательное учреждение закрыто на капитальный ремонт с 2018 года.

Ранее во время работ на кровле здания новосибирского пивзавода в Кировском районе пострадал 16-летний ребенок. Подросток работал на крыше грузчиком, под ним провалилось перекрытие. С травмами школьника увезли в больницу. Прокуратура проводит проверку.

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