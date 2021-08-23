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Жительница Новосибирска зарубила мать топором и сожгла ее тело в бане
Происшествия
Жительница Новосибирска зарубила мать топором и сожгла ее тело в бане
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Новосибирск, 23 августа. Семейная ссора между 20-летней девушкой и ее мамой закончилась убийством. Злоумышленница зарубила женщину топором и сожгла ее тело в бане.

По данным правоохранителей, жительница Новосибирска в ходе ссоры нанесла несколько ударов топором по голове матери. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Преступница решила скрыть следы убийства и подожгла баню вместе с телом погибшей.

Правоохранители незамедлительно прибыли на место инцидента. При задержании 20-летняя студентка сделала чистосердечное признание. Следователи проводят дальнейшее расследование преступления.

В Москве правоохранители вели розыск 18-летней девушки и двух мужчин 32 и 37 лет, подозреваемых в убийстве россиянина на севере столицы. Злоумышленников распознали по камерам видеонаблюдения.

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убийство новосибирск сожжение тела
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