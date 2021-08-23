Сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящего дома в Новосибирской области

Новосибирск, 23 августа. Четыре человека эвакуировали новосибирские огнеборцы из горящего девятиэтажного дома в городе Бердске, еще 20 человек покинули здание самостоятельно.

Пожар произошел рано утром, в 05:39 по местному времени, на улице Микрорайон. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже высотки и по балкону начал переходить на соседнее помещение.

«При помощи специальных устройств огнеборцы из горящей квартиры спасли женщину и еще троих человек вывели из соседней квартиры. Спасенные граждане не пострадали. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 20 человек», — сообщили ФАН в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожарным потребовалось всего шесть минут, чтобы ликвидировать горение. Площадь пожара составила 19 квадратных метров, выжжены домашние вещи и бытовая техника. У соседей огонь повредил деревянную обшивку балкона.

Причина случившегося устанавливается.

Ранее две многодетные семьи лишились крова из-за пожара в частном секторе Кировского района. До приезда спасателей из полыхающего дома самостоятельно выбрались 17 человек, 11 из которых — дети.