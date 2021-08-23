Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 13:29
13:28
Происшествия
Пропавших в лесу под Великим Новгородом пенсионерок нашли живыми
13:27
Политика
Песков заявил об отсутствии наполнения для встречи «нормандского формата»
13:27
Экономика
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро
13:26
Политика
Шугалей: Евросоюз использует пандемию коронавируса для проведения антироссийской политики
13:26
Общество
Медики назвали пять обыденных вещей, которые наносят вред мозгу
13:26
Политика
Песков назвал подавлением свободы слова санкции Киева против российских СМИ
13:25
Происшествия
МЧС: электроснабжение домов в Краснодарском крае полностью восстановлено
13:24
Видео
ФСБ задержала украинского шпиона. События дня
13:24
Политика
Талибы взяли Афганистан под контроль благодаря современным технологиям
13:23
Политика
Песков: Россия не намерена вмешиваться в афганский конфликт
Все новости

Новосибирский эколог: «пластиковая» инициатива Минприроды ударит по ценам
Общество
Новосибирский эколог: «пластиковая» инициатива Минприроды ударит по ценам
pixabay.com  / 

Новосибирск, 23 августа. Новосибирский эколог назвал сырым предложение Минприроды по запрету использования 28 видов товаров из неперерабатываемого пластика, включая одноразовую посуду и упаковку.

«Все начинания, касающиеся экологических аспектов, в нашей стране заканчиваются неудачами. Учитывая, сколько у нас сегодня производителей одноразовой пластиковой посуды и огромный рынок сбыта, маленькое пластиковое лобби такое ограничение может не выдержать. Слишком сжатые сроки и большой объем мелких и крупных производителей, завязанных на данном виде продукции», — заявил ФАН Михаил Михайлов, президент Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт».

По его мнению, предложенный метод создаст непреодолимые проблемы бизнесу и в итоге приведет к банкротству предприятий и повышению потребительских цен, а пластик продолжат складировать на мусорных полигонах, что не делает благоприятной экологическую обстановку.

«Чтобы беспокоиться о переработке пластика, нужно чтобы эта переработка в принципе в стране появилась. У нас же перерабатывающих предприятий, да даже просто сортирующих все еще с гулькин нос. И, несмотря на все заверения властей, их число расти почему-то не спешит. А значит, после запрета на один сорт пластика, на мусорных полигонах просто будет скапливаться другой, экологичный и перерабатываемый. В целом этот шаг оправдан. Занимаясь волонтерством, наш фонд сталкивается с огромным количеством выброшенного пластика на берегах и лесах, переработчики его не берут, и все это, в лучшем случае, идет на полигон. Но как будет этот механизм реализован в такие сжатые сроки, я не вижу», — считает собеседник ФАН.

С инициативой запрета одноразовых изделий из трудно перерабатываемого пластика выступило российское Минприроды. Эксперты ведомства составили список из 28 пластиковых предметов, которые необходимо запретить в России, и направили на рассмотрение Минпромторгу. Среди попадающих под запрет изделий оказались ватные палочки, цветные бутылки, коктейльные трубочки, посуда и столовые приборы.

 

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новосибирский эколог: «пластиковая» инициатива Минприроды ударит по ценам
новосибирск экология пластик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru