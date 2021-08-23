Новосибирский эколог: «пластиковая» инициатива Минприроды ударит по ценам

Новосибирск, 23 августа. Новосибирский эколог назвал сырым предложение Минприроды по запрету использования 28 видов товаров из неперерабатываемого пластика, включая одноразовую посуду и упаковку.

«Все начинания, касающиеся экологических аспектов, в нашей стране заканчиваются неудачами. Учитывая, сколько у нас сегодня производителей одноразовой пластиковой посуды и огромный рынок сбыта, маленькое пластиковое лобби такое ограничение может не выдержать. Слишком сжатые сроки и большой объем мелких и крупных производителей, завязанных на данном виде продукции», — заявил ФАН Михаил Михайлов, президент Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт».

По его мнению, предложенный метод создаст непреодолимые проблемы бизнесу и в итоге приведет к банкротству предприятий и повышению потребительских цен, а пластик продолжат складировать на мусорных полигонах, что не делает благоприятной экологическую обстановку.

«Чтобы беспокоиться о переработке пластика, нужно чтобы эта переработка в принципе в стране появилась. У нас же перерабатывающих предприятий, да даже просто сортирующих все еще с гулькин нос. И, несмотря на все заверения властей, их число расти почему-то не спешит. А значит, после запрета на один сорт пластика, на мусорных полигонах просто будет скапливаться другой, экологичный и перерабатываемый. В целом этот шаг оправдан. Занимаясь волонтерством, наш фонд сталкивается с огромным количеством выброшенного пластика на берегах и лесах, переработчики его не берут, и все это, в лучшем случае, идет на полигон. Но как будет этот механизм реализован в такие сжатые сроки, я не вижу», — считает собеседник ФАН.

С инициативой запрета одноразовых изделий из трудно перерабатываемого пластика выступило российское Минприроды. Эксперты ведомства составили список из 28 пластиковых предметов, которые необходимо запретить в России, и направили на рассмотрение Минпромторгу. Среди попадающих под запрет изделий оказались ватные палочки, цветные бутылки, коктейльные трубочки, посуда и столовые приборы.