Пьяный водитель перевернулся после ДТП и едва не погубил двух женщин в Новосибирске

Новосибирск, 23 августа. Три человека пострадали после ночного ДТП в центре Новосибирска.
Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, легковой автомобиль Honda Integra на высокой скорости въехал в бетонную лестницу на Красном проспекте и перевернулся. ДТП произошло в 0:10 по местному времени у дома №87.
Пострадали две женщины 1979 года рождения и 32-летний водитель, в его крови обнаружен алкоголь.
«Все пострадавшие с различными травмами доставлены в лечебное учреждение. Инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства происшествия», — сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.
Ранее в крупной дорожной аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погибли 30-летний мужчина и восьмилетний ребенок, еще четверо пассажиров с тяжелыми травмами доставлены в медицинские учреждения.
/ Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску