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Пьяный водитель перевернулся после ДТП и едва не погубил двух женщин в Новосибирске
Происшествия
Пьяный водитель перевернулся после ДТП и едва не погубил двух женщин в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску

Новосибирск, 23 августа. Три человека пострадали после ночного ДТП в центре Новосибирска.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, легковой автомобиль Honda Integra на высокой скорости въехал в бетонную лестницу на Красном проспекте и перевернулся. ДТП произошло в 0:10 по местному времени у дома №87.

Пострадали две женщины 1979 года рождения и 32-летний водитель, в его крови обнаружен алкоголь.

«Все пострадавшие с различными травмами доставлены в лечебное учреждение. Инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства происшествия», — сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

Пьяный водитель перевернулся после ДТП и едва не погубил двух женщин в Новосибирске
 / Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску
Ранее в крупной дорожной аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погибли 30-летний мужчина и восьмилетний ребенок, еще четверо пассажиров с тяжелыми травмами доставлены в медицинские учреждения.

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