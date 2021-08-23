Пьяный водитель перевернулся после ДТП и едва не погубил двух женщин в Новосибирске

Новосибирск, 23 августа. Три человека пострадали после ночного ДТП в центре Новосибирска.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, легковой автомобиль Honda Integra на высокой скорости въехал в бетонную лестницу на Красном проспекте и перевернулся. ДТП произошло в 0:10 по местному времени у дома №87.

Пострадали две женщины 1979 года рождения и 32-летний водитель, в его крови обнаружен алкоголь.

«Все пострадавшие с различными травмами доставлены в лечебное учреждение. Инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства происшествия», — сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

/ Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску