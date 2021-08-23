Житель Новосибирска повис на карнизе пятого этажа после ссоры с женой

Новосибирск, 23 августа. Новосибирские полицейские спасли мужчину, который из-за семейной ссоры повис на карнизе пятого этажа.

Инцидент произошел на улице Зорге в Кировском районе вечером 21 августа. Новосибирец на эмоциях вылез из квартиры и на руках повис на карнизе дома во время бытового семейного конфликта.

Успокаивать расстроенного мужа пришлось патрулю постовой службы полиции — сержанту Константину Чижевскому и прапорщику Евгению Соколу.

«Полицейские зашли в квартиру на пятом этаже и увидели, как гражданин на руках повис на карнизе за окном. Правоохранители начали переговоры, спустя некоторое время подняли мужчину в квартиру, подтянув за руки», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что мотивы его поступка и причины ссоры между супругами устанавливаются, участковые уполномоченные по данному факту проводят проверку.

Ранее мужчина задушил молодую сожительницу в ходе пьяной ссоры в Новосибирской области. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы до пятнадцати лет.