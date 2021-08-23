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Мать с больным ребенком незаконно удерживали в автобусе в Новосибирске
Происшествия
Мать с больным ребенком незаконно удерживали в автобусе в Новосибирске
pixabay.com  / 

Новосибирск, 23 августа. Водитель пассажирского автобуса с кондуктором удерживали мать с ребенком, которого стошнило в салоне транспорта.

Инцидент произошел накануне утром. Мать и дитя оказались в заложниках экипажа рейсового городского автобуса маршрута №29 после того, как ребенку стало плохо. Женщина пыталась выйти из транспорта с малышом на свежий воздух, но кондуктор и водитель не выпустили их, а увезли на конечный пункт и заставили провести уборку салона, оскорбляли и требовали плату за химчистку.

По словам пострадавшей, кондуктор держал ее две остановки, все это время ребенка сильно тошнило. На конечной на женщину набросился водитель.

«Водитель автобуса вел себя очень агрессивно, ругался матом, нависал надо мной, замахивался. Когда я достала телефон и начала все снимать, он выбил его из рук и заявил, что заберет телефон в качестве компенсации», — рассказала пострадавшая в социальных сетях.

Освободиться от агрессивного экипажа автобуса мать с ребенком смогла лишь по прибытию полицейских.

«В полицию поступило сообщение от жительницы Ленинского района о конфликте в автобусе. По данному факту проводится проверка. По итогам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по региону.

Руководство компании-перевозчика заявило, что водитель отстранен от работы. Собственную проверку инцидента проводит Следственный комитет.

Ранее нетрезвый водитель рейсового автобуса задавил насмерть18-летнего пешехода в Болотнинском районе. Трагедия произошла вблизи села Ача, погибший юноша шел по обочине дороги в попутном направлении общественного транспорта.

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новосибирск автобус водитель
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