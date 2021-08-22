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Две многодетные семьи лишились дома из-за пожара в Новосибирске

  /   Обновлено: 22 августа 2021 10:12
Происшествия
Две многодетные семьи лишились дома из-за пожара в Новосибирске
Федеральное агентство новостей

Новосибирск, 22 августа. Пожар в Новосибирске лишил крыши над головой две многодетные семьи. Рано утром в Кировском районе загорелся частный жилой дом, который сильно пострадал из-за огня.

Инцидент случился в переулке 16-ый Бронный. Когда к месту происшествия прибыли пожарные расчеты, огнем была охвачена кровля двухэтажного дома мансардного типа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

По словам огнеборцев, пламя быстро распространялось по зданию. Из горящего дома самостоятельно выбрались 17 человек, 11 из которых — дети. Соседние строения удалось отстоять пожарным. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила 97 квадратных метров. Возгорание уничтожило крышу здания, а также перекрытия первого этажа.

Ранее крупный пожар ликвидировали в Подмосковье. Пламя охватило склад в Рузском районе.

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