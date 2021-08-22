В Новосибирской области мать пырнула сына ножом в живот

Новосибирск, 22 августа. Недобросовестная мать нанесла собственному сыну ножевое ранение в ходе бытового конфликта в Новосибирской области.

Все произошло в одном из домов поселка Шахты. 39-летняя женщина поссорилась с 22-летним сыном. В один момент она схватила нож и пырнула им обидчика в живот. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего.

Известно, что ранее мать молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что агрессивная девочка-подросток из Перми жестоко избила ровесницу. Инцидент произошел в Индустриальном районе регионального центра.