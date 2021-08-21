Полиция задержала трех подозреваемых в краже драгоценностей на 6 млн рублей в Барнауле

Новосибирск, 21 августа. Новосибирские полицейские задержали трех мужчин, которые подозреваются в краже. Злоумышленники обворовали ювелирный салон в Барнауле.

В июле четверо преступников проникли в торговый центр, сделав с улицы дыру в стене. Мишенью стал магазин с драгоценностями, откуда они вынесли товар на 6 миллионов рублей.

Похитители работали «аккуратно», но попали в объектив камеры наблюдения. Примечательно, что их задержали в той же одежде, в которой они совершили преступление. Похищенное имущество пока не найдено. Стражи порядка устанавливают местонахождение четвертого подельника.

ФАН сообщал, что грабитель задушил пенсионерку шнуром от пылесоса в Бокситогорске.