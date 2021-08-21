Суд в Новосибирске арестовал журналиста, обвиняемого в мошенничестве

Новосибирск, 21 августа. Оперативники задержали в аэропорту Нижегородской области обвиняемого в мошенничестве журналиста. Он пытался уехать из России.

Суд вынес решение взять под стражу представителя СМИ, который до этого находился под домашним арестом. Он проведет в СИЗО до 16 октября.

Уголовное дело, по которому проходит обвиняемый, связано с вымогательством и мошенничеством в отношении представителей власти. Журналист работал на новосибирском телеканале ОТС до 2019 года.

Суд ранее смягчил обвиняемому меру пресечения из-за сотрудничества со следствием. В течение месяца его дело должно было рассматриваться в особом порядке, но журналист решил не дожидаться процесса, а сбежать.

Тем временем московский суд взял под арест кассира банка. Злоумышленник пытался бежать из страны, однако был задержан правоохранительными органами в аэропорту.