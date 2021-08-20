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Школьник разбился на пивзаводе в Новосибирске во время разбора кровли
Происшествия
Школьник разбился на пивзаводе в Новосибирске во время разбора кровли
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Новосибирск, 20 августа. Прокуратура начала проверку нарушения трудовых прав несовершеннолетнего после сообщения о ЧП в новосибирской пивоваренной компании.

На предприятии в Кировском районе пострадал 16-летний ребенок, который работал на крыше здания, под ним провалилась кровля. С травмами школьника увезли в больницу.

По данным прокуратуры, на пивзаводе подросток работал  неофициально, без трудового контракта и выполнял обязанности грузчика — скидывал с крыши здания демонтированное покрытие.

«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка соблюдению на предприятии ООО «Русская Солодовенная Компания», а также подрядной организации ООО «Армакс» трудового законодательства и законодательства о защите прав детей», — сообщили в прокуратуре региона.

Ранее 24-летний рабочий Новосибирского электродного завода погиб в результате опрокидывания металлического бака весом две тонны. Несчастный случай произошел в цеху обжига, расположенного в рабочем поселке Линево Искитимского района, при погрузке и транспортировке продукции с погрузчика.

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подросток несчастный случай трудоустройство
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