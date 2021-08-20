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В Новосибирской области нашли труп пропавшего прошлой осенью 19-летнего студента
Происшествия
В Новосибирской области нашли труп пропавшего прошлой осенью 19-летнего студента
lizaalert.org  /  Поисковый Отряд «Лиза Алерт»

Новосибирск, 20 августа. Жители города обнаружили тело 19-летнего молодого человека, который пропал прошлой осенью. Последний раз его видели в районе Северного объезда.

О найденном трупе юноши сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте». Причину смерти студента устанавливают эксперты.

Молодой человек пропал 21 сентября 2020 года. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала его на мосту через реку Обь на Северном объезде. Отец студента сообщил, что сын не мог утонуть, поскольку всегда хорошо плавал.

Волонтеры, местные жители, сотрудники полиции и Следственного комитета Смоленской области четвертые сутки подряд ведут поиски пропавшей полуторагодовалой девочки.

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