Нечем дышать: жители Новосибирска пожаловались на выбросы с асфальтового завода

Новосибирск, 20 августа. Жители Новосибирска пожаловались в Сети на вредные выбросы асфальтового завода в Октябрьском районе.

Вечерами микрорайон Ключ-Камышенское Плато и улицу Выборную обволакивает специфическим запахом, от которого раскалывается голова. Вместе с собой он разносит по округе промышленную пыль, которая долетает до самых верхних этажей и оседает во дворах, на детских площадках.

Вкладчиком этих опасных выбросов оказался асфальтовый завод, расположенный недалеко от жилых домов. Его выдало крупное облако серого вещества, постоянно парящее в воздухе. Примеси отчетливо видно и в атмосфере, и на ближайших кустах и деревьях.

«Окна нашей квартиры выходят прямо на завод, и если они открыты, в квартире ощущается запах непонятной смеси, напоминающей жженой резины. Он ощущается и когда выходишь из подъезда, и когда проезжаешь мимо завода — там стоит комок пыли или дыма и этот же очень выраженный запах», — прокомментировала ФАН жительница микрорайона Светлана Гайдар.

Экологическое бедствие руководство компании объяснило выходом из строя фильтровального оборудования и задержкой его замены из-за пандемии коронавируса.

«Был небольшой перерыв в замене фильтров, нас подвели поставщики, нарушили сроки из-за ситуации с коронавирусом. Вчера мы их получили, сегодня ведем работу по замене фильтров асфальтного завода», — сообщил технический директор группы компаний СТС Юрий Грицай.

Когда именно из строя вышло фильтровальное оборудование, он не сообщил. Местные жители рассказали ФАН, что вредные выбросы в воздухе появляются с регулярной периодичностью, на протяжении нескольких лет. Они неоднократно обращали внимание властей на проблему, писали жалобы и коллективные обращения. Но ситуация только ухудшилась.

«Это надо видеть, этим надо дышать. Это точно не свежий воздух, запах горелой резины, все в тумане от пыли перерабатываемого щебня. Кто-то зарабатывает деньги, а мы с детьми — болезни. Сегодня, вроде, установили новые фильтры. Будем смотреть», — рассказал ФАН местный житель Владимир Конев.

Ранее ученые из Корнельского и Стэнфордского университетов нашли доказательства того, что водород, извлекаемый из природного газа, может быть вреден для климата.