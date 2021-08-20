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Директор новосибирской стройфирмы арестован за присвоение денег дольщиков

  /   Обновлено: 20 августа 2021 13:41
Происшествия
Директор новосибирской стройфирмы арестован за присвоение денег дольщиков
pixabay.com  /  Ichigo121212

Новосибирск, 20 августа. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО учредителя и руководителя строительной компании. Он обвиняется по статье о присвоении или растрате денег.

По данным следствия, фирма занималась строительством жилья в микрорайоне Новомарусино. Срок сдачи жилья был назначен на 2016 году, но дольщики так и не получили обещанных квартир.

Обманутые граждане устраивали митинги, а спустя несколько лет начали голодовку недалеко от недостроенного дома. Количество покупателей квартир составило почти 800 человек. Отметим, что там же приобретала жилье и городская администрация для предоставления его жильцам аварийного фонда.

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арест дольщики строительство
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