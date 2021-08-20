Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 11:50
11:49
Политика
Пушков на примере Афганистана показал крах либеральной модели США
11:43
Общество
Сотрудницу ростовской поликлиники заподозрили в фиктивной вакцинации населения
11:42
Происшествия
Труп сварщика обнаружен в бункере очистных сооружений под Москвой
11:42
Происшествия
Осужденный за взяточничество экс-замглавы Чебаркуля не добился смягчения наказания
11:38
Весь мир
Китайское чудо: восстановит ли Пекин экономику Афганистана
11:38
Наука
Американские ученые доказали факт улучшения умственных способностей с возрастом
11:38
Спорт
Матч отбора ЧМ-2022 Казахстан — Украина может состояться в другой стране
11:37
Общество
«Не добавишь — не достроим»: у пайщиков ЖСК в Дагестане требуют доплат за квартиры
11:37
Общество
Новый сервис для музыкантов появится в соцсети «ВКонтакте»
11:33
Происшествия
Движение по трассе Краснодар — Верхнебаканский ограничили из-за подтоплений
Все новости

Сотрудник ГИБДД ответит в суде за смерть напарника в Новосибирской области
Происшествия
Сотрудник ГИБДД ответит в суде за смерть напарника в Новосибирской области
gibdd.ru  /  УГИБДД МВД по Республике Карелия

Новосибирск, 20 августа. Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении новосибирского автоинспектора. Он обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло смерть его коллеги.

По данным регионального СК, сотрудники ГИБДД начали погоню за мотоциклистами, которые не подчинились законному требованию. В городе Тогучин служебная машина «ушла в занос». Машина съехала в кювет, перевернулась и налетела на препятствие.

Водитель патрульного авто отделался легкими травмами, его напарник скончался. Подследственный признал свою вину.

На Кубани автоинспекторам пришлось устроить погоню за пьяным таксистом. Преследование закончилось задержанием нарушителя.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сотрудник ГИБДД ответит в суде за смерть напарника в Новосибирской области
ГИБДД смерть погоня
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru