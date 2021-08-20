Сотрудник ГИБДД ответит в суде за смерть напарника в Новосибирской области

Новосибирск, 20 августа. Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении новосибирского автоинспектора. Он обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло смерть его коллеги.

По данным регионального СК, сотрудники ГИБДД начали погоню за мотоциклистами, которые не подчинились законному требованию. В городе Тогучин служебная машина «ушла в занос». Машина съехала в кювет, перевернулась и налетела на препятствие.

Водитель патрульного авто отделался легкими травмами, его напарник скончался. Подследственный признал свою вину.

На Кубани автоинспекторам пришлось устроить погоню за пьяным таксистом. Преследование закончилось задержанием нарушителя.