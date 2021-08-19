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Мужчина задушил молодую сожительницу в ходе пьяной ссоры в Новосибирской области
Происшествия
Мужчина задушил молодую сожительницу в ходе пьяной ссоры в Новосибирской области
 /  СУ СК России по Новосибирской области

Новосибирск, 19 августа. Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 35-летней жительницы города Куйбышева.

Женщина погибла от рук своего сожителя, который совершил с ней расправу во время пьяной ссоры. Как установили следователи, конфликт произошел вечером 16 июля.

«Потерпевшая и 55-летний обвиняемый распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес своей знакомой удары кулаком руки в область лица, от которых последняя упала на пол на спину. Далее фигурант по делу сел на нее сверху и стал душить, пока потерпевшая не перестала подавать признаков жизни. После совершенного преступления обвиняемый лег спать, а утром, увидев тело своей сожительницы, вызвал сотрудников полиции», — рассказали в СУ СК России по Новосибирской области.

Подозреваемому предъявлено обвинение по по ч. 1 ст. 105 УК РФ, он полностью признал вину и взят под стражу. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы до пятнадцати лет.

Ранее в больнице под Новосибирском найдено тело убитой камнем 45-летней пациентки, в ее гибели подозревают 63-летнюю женщину, проходившую лечение в этом же учреждении.

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