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Все виды бензина и дизельное топливо подорожали в Новосибирске
Экономика
Все виды бензина и дизельное топливо подорожали в Новосибирске
pixabay.com/PD  / 

Новосибирск, 19 августа. Рост потребительских цен на все виды моторного топлива зафиксировал в столице Сибири Новосибирскстат.

Скачек цен на автозаправочных станциях произошел на неделе с 10 по 16 августа. По наблюдению экспертов, больше всего подорожал автомобильный бензин марки АИ-98 — на 98 копеек (+1,8%), АИ-95 — на 54 копейки (+1,1%), АИ-92 — на 35 копеек (+0,8%). Стоимость дизельного топлива поднялась на 9 копеек (+0,2%).

«На автозаправках города бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,00 до 46,10 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 47,15 до 49,25, марки АИ-98 – от 51,30 до 59,50, дизельное топливо – от 52,40 до 53,55 рубля за 1 литр. На соответствующей неделе предыдущего года наблюдался рост цен на автомобильный бензин марки АИ-98 на 0,8%. На остальные виды топлива цены не менялись», — сообщают специалисты службы государственной статистики.

Ранее Новосибирскстат обновил данные по уровню зарплат в Сибирском федеральном округе. Выяснилось, что жители Новосибирской области зарабатывают меньше, чем в среднем по Сибири — 42 737 рублей против 45 756 рублей.

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бензин рост цен на топливо новосибирскстат
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