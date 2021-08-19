Пьяный водитель рейсового автобуса задавил юношу-пешехода в Новосибирской области

Новосибирск, 19 августа. Нетрезвый водитель рейсового автобуса задавил насмерть18-летнего пешехода в Болотнинском районе.

Как рассказали ФАН в отделении пропаганды УГИБДД Новосибирской области, трагедия произошла накануне около 22:15 по местному времени вблизи села Ача.

«56-летний мужчина, управляя автобусом ПАЗ, двигался в направлении трассы Р-255 «Сибирь» и на втором километре автодороги «Ача — Елфимово» совершил наезд на пешехода — 18-летнего молодого человека, который шел по левой обочине в попутном направлении с автобусом. Молодой мужчина от полученных травм скончался», — сообщили ФАН в ведомстве.

Установлено, что в момент происшествия пассажиров в салоне автобуса не было. Горе-водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее в крупной дорожной аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погибли 30-летний мужчина и восьмилетний ребенок, еще четверо пассажиров с тяжелыми травмами доставлены в медицинские учреждения. ДТП произошло на федеральной трассе в Черепановском районе.