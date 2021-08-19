Новосибирская полиция требует с организаторов несанкционированных митингов 2,8 млн

Новосибирск, 19 августа. Главное управление МВД России по Новосибирской области требует взыскать 2,8 млн рублей с организаторов несанкционированного митинга, прошедшего на площади Ленина в Новосибирске 23 января.

Заявление поступило в Железнодорожный районный суд 10 августа и обращено к шести ответчикам — известным новосибирским оппозиционерам — Сергею Бойко, Даниилу Маркелову, Елене Носковец, Наталье Поздняковой, Вячеславу Якименко и Аркадию Янковскому.

В обосновании своих требований правоохранительный орган указал сверхурочные деньги, выплаченные сотрудникам, — 2 775 488, 80 рубля, и расходы на ГСМ в сумме 4 623,65 рубля.

Ранее все шестеро признаны виновными по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ как организаторы несогласованного публичного мероприятия, им назначено наказание на срок от 7 до 28 суток. Судебные акты вступили в законную силу.

«В обоснование иска ГУ МВД России по Новосибирской области заявило, что для охраны несогласованного публичного мероприятия были привлечены сотрудники ОВД для работы в выходной день и служебный транспорт, вследствие чего управление понесло дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы и обеспечение сотрудников. Истец просит взыскать с Бойко С.А., Маркелова Д.А., Носковец Е.В., Поздняковой Н.А., Якименко В.Д., Янковского А.Э. солидарно как с организаторов несогласованного публичного мероприятия 2 822 112,45 рублей в счет возмещения вреда, причиненного ГУ МВД России по Новосибирской области», — сообщает пресс-служба суда.

Предварительное судебное заседание назначено на 20 сентября в 14:00 по местном времени.

Напомним, 23 января во время несанкционированной массовой акции новосибирские правоохранительные органы задержали 91 человека. Всего источник ФАН сообщал о двух тысячах митингующих, все остальные присутствующие в городе были сторонними наблюдателями. Поведение силовиков оценивалось как спокойное и дружелюбное.