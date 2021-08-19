Четыре человека погибли в страшной аварии в Новосибирской области

Новосибирск, 19 августа. Четыре человека скончались в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля, который зажало между ними. Трагедия произошла в Новосибирской области.

Соответствующей информацией поделилось региональное управление ГИБДД. ДТП произошло примерно в 01:50 (21:50 по московскому времени). Грузовик Scania не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с легковой машиной Toyota, после чего она врезалась в грузовой автомобиль Mercedes.

Сообщается, что все погибшие являются мужчинами. Специалистам предстоит установить их личности.

Смертельная авария также недавно произошла в Свердловской области. Пенсионерка и ребенок скончались после наезда автомобиля Mazda.