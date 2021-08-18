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Онколог Лаптев перечислил существующие противопоказания к вакцинации
Общество
Онколог Лаптев перечислил существующие противопоказания к вакцинации
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Бердск, 18 августа. Врач-онколог из Бердска Артем Лаптев рассказал о противопоказаниях к вакцинации у больных раком. Специалист проинформировал граждан, когда прививки можно делать, а когда нет.

Так, пояснил доктор, противопоказания к вакцинации существуют. И относятся они не только к онкобольным, но и, например, к гиперчувствительным людям или несовершеннолетним. Противопоказанием ко второй прививке является плохая реакция на первый компонент. Также существует индивидуальная непереносимость препарата.

У онкобольных главным противопоказанием будет оперативное лечение. Вакцинироваться можно не раньше чем за 10—14 дней до проведения операции. Нельзя ставить прививку, если пациент находится под химией либо его ждет пересадка костного мозга. А после процедуры нужно ориентироваться на состав крови.

«Можно колоть любой препарат из существующих», — сказал онколог Лаптев в интервью изданию «Курьер. Среда. Бердск».

Ранее онкобольным дали рекомендации по вакцинации от коронавируса. Медики не считают опухоли противопоказанием к прививке от этой болезни. Об этом заявили в столичном департаменте здравоохранения.

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